Vers une démocratisation de l'informatique quantique ? C'est le souhait d'OQC avec sa plateforme de service en ligne

Bien qu'il s'agisse de la première annonce publique du genre, il ne fait aucun doute que d'autres entreprises comme IBM et Google planchent sur des services similaires. Toutefois il est nécessaire de rappeler que l'informatique quantique n'en est qu'à ses débuts et qu'il faudra encore une dizaine d'années avant de voir fleurir des systèmes d'exploitation et logiciels similaires à ce que nous connaissons sur nos systèmes binaires actuels.