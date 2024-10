L'étude en question a été révisée et acceptée pour publication dans la revue Physical Review Letters a révélé un autre phénomène capital : la possibilité de contrôler la force (ou l'intensité) du courant électrique qui traverse un supraconducteur (appelé courant Josephson) en modifiant un paramètre particulier du matériau, appelé « potentiel chimique ». Ce potentiel est un paramètre qui détermine la quantité d'énergie nécessaire pour ajouter ou retirer une particule (comme un électron) dans le matériau. En ajustant celui-ci, ils peuvent ainsi influencer le comportement des particules à l'intérieur du supraconducteur, ce qui change la façon dont le courant circule. Cette découverte offre aux chercheurs un nouveau levier pour contrôler plus finement ce dernier.



Si ces travaux demeurent encore théoriques, les simulations informatiques en confirment bien la validité. Ils offrent par conséquent aux chercheurs du monde entier une nouvelle feuille de route pour explorer de nouvelles propriétés contrôlables dans les systèmes quantiques. À terme, ces avancées pourraient mener à la conception d'ordinateurs quantiques non seulement plus rapides, mais aussi plus fiables.

La quête du Graal quantique se poursuit sans relâche, avec en ligne de mire des supraconducteurs fonctionnant à température ambiante, soit environ 20-25° C, bien loin des températures proches du zéro absolu (-273,15° C) actuellement nécessaires. Un tel accomplissement bouleverserait complètement notre paysage technologique de A à Z : énergie, électronique, etc.