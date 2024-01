Ces batteries quantiques pourraient se recharger plus vite en bousculant les codes de la physique traditionnelle

Pour comprendre pleinement cette avancée, il faut être familier avec un concept clé de la physique quantique : la superposition. Physicien à l'Université de Tokyo, Yuanbo Chen clarifie celle-ci : « Normalement, si l'événement A cause l'événement B, on pense que B ne peut pas causer A simultanément ». Une affirmation qui illustre parfaitement la logique linéaire du monde que nous connaissons, où les causes et les effets suivent un ordre chronologique et unidirectionnel. Toutefois, à l'échelle subatomique, tout est différent. «

Cependant, des avancées récentes en physique théorique suggèrent que, dans certains cadres, des scénarios où « A cause B » et « B cause A » pourraient simultanément être réels » explique Chen.

Des particules peuvent donc exister simultanément et dans plusieurs états : c'est le principe de superposition quantique. L'expérience de pensée du Chat de Shrödinger est une métaphore parfaite de ce principe. Grâce à ce principe, des expéreiences défiant l'intuition ont pu être réalisées. En 2009, un commutateur quantique (dispositif permettant de manipuler l'ordre des interactions sur une particule quantique) a révélé un phénomène d'ordre causal indéfini. En effet, il a permis que deux processus A et B se produise dans une superposition d'ordres différents : A puis B, B puis A et ensuite simultanément.