Face à ces enjeux qui pourraient rapidement dépasser nos capacités de régulation, les experts préconisent la création d'un organisme de surveillance indépendant à l'instar de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette instance veillerait à l'application de six principes directeurs élaborés pour encadrer le développement des technologies quantiques militaires. Analyser le spectre éthique complet, de la genèse d'une technologie quantique x à sa mise en œuvre, afin d'éviter tout débordement : voilà les lignes de ce cadre. Celui-ci nécessitera une approche pluridisciplinaire, associant physiciens, ingénieurs, experts en défense, juristes spécialisés en droit humanitaire et éthiciens.

Les chercheurs proposent une classification des risques en trois catégories : les « known knowns » (l'impact sur la vie privée et la surveillance de masse), les « known unknowns » (risques liés à la chaîne d'approvisionnement des technologies quantiques), et les « unknown unknowns » (les plus difficiles à prédire, qui se révéleront avec la maturation des technologies). En catégorisant les risques et les opportunités de cette manière, nous pourrions construire une gouvernance éthique plus robuste et mieux adaptée à un contexte spécifique.