Calcul quantique : le gouvernement officialise le lancement d'une plateforme nationale

C'est à grand renfort de ministres que le gouvernement a annoncé, mardi et par visioconférence, le lancement d'une nouvelle plateforme nationale de calcul quantique, fondée sur un modèle hybride qui mélange accélérateurs quantiques et supercalculateurs. La ministre des Armées, Florence Parly, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, et le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, ont chacun rappelé l'importance des technologies quantiques dans la stratégie de l'État.