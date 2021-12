Le Finlandais IQM s'installe en France avec sa technologie quantique

Il est l'un des rares acteurs européens à avoir accepté de se lancer dans le développement de l'ordinateur quantique à base de circuits supraconducteurs. Après Espoo, Bilbao et Munich, le Finlandais IQM Quantum Computers a décidé de s'installer en France, où son activité se tournera vers les secteurs de la cybersécurité, du spatial et de l'aéronautique. IQM, qui fournit des capacités d'informatique quantique, a construit le premier ordinateur quantique à 54 qubits en Finlande et emploie 130 personnes.