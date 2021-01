La France va dédier 1,8 milliard d'euros sur cinq ans aux technologies quantiques

La France passe ainsi « de 60 millions d'euros par an » d'investissement dans les technologies quantiques à « 200 millions par an », selon un conseiller de l'Elysée interrogé par l'AFP. La France devient le troisième pays investissant le plus dans le secteur, après la Chine et les Etats-Unis, qui dédient chaque année 400 millions de dollars aux recherches de ce domaine.