Les chercheurs ont exploité une technique baptisée « recuit quantique ». Ce procédé, inspiré de la métallurgie, permet à l'ordinateur de résoudre rapidement des problèmes mathématiques complexes en tirant parti des propriétés quantiques de la matière. En d'autres termes, le recuit quantique « refroidit » un système quantique pour trouver sa configuration énergétique la plus basse, tout comme on refroidit un métal pour obtenir sa structure cristalline la plus stable.

Le principe s'apparente à la recherche du point le plus bas dans un paysage accidenté. Là où les méthodes classiques doivent explorer chaque sentier, vallée ou colline, l'effet tunnel quantique autorise la machine à traverser directement les obstacles, gagnant ainsi un temps précieux. Grâce à cet effet, la machine quantique peut, en quelque sorte, « creuser un tunnel » à travers les montagnes, lui permettant de passer d'une vallée à une autre sans avoir à suivre le chemin habituel.