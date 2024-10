Alors, que faut-il comprendre d’une telle annonce ? Simplement que NordVPN anticipe des enjeux soulevés par le développement de l’informatique quantique. Bien que les évolutions dans le secteur soient encore (très) limitées, on ne reprochera à personne de vouloir prévenir plutôt que guérir. Car, pour rappel, on estime qu’à terme, les ordinateurs quantiques seront en mesure de casser les systèmes de chiffrement symétriques les plus solides. Une menace à long terme qui concerne notamment la combinaison AES-RSA, utilisée par les protocoles OpenVPN et WireGuard, le dernier servant de base à NordLynx.