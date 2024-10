AES est un algorithme de chiffrement symétrique. À ce titre, il repose sur une clé unique pour chiffrer et déchiffrer les données, partagée entre l’expéditeur et le destinataire. Ce type de chiffrement est rapide et efficace, et n’a encore jamais été cassé par les ordinateurs classiques. AES pourrait rester sûr, même si, en théorie, un ordinateur quantique diviserait par deux le temps nécessaire pour trouver la clé. Ici, la longueur de la clé fait donc la différence : avec une clé suffisamment longue (256 bits), AES ne devrait pas faillir tout de suite.