J'ai la chance d'utiliser des appareils Apple récents et compatibles Apple Intelligence. L'IA d'Apple s'est donc, bon gré, mal gré, introduite dans mon quotidien. Sans m'en rendre compte, elle m'assiste un peu pour m'aider notamment à me détacher de mes appareils et ne pas les utiliser en permanence. C'est paradoxal, j'en conviens, mais c'est surement la killer feature de l'IA d'Apple.

Si je veux par contre utiliser l'IA pour travailler, pour apprendre ou pour m'aider à m'organiser, ChatGPT ou Perplexity sont toujours à portée de doigt sur l'écran de mon iPhone. J'ai même ajouté un raccourci vers le service d'OpenAI sur l'écran d'accueil de mon iPhone pour gagner quelques secondes. Quand il est intégré à Apple Intelligence, l'IA d'Apple permet plus de choses, mais on oublie bien souvent qu'elle est accessible depuis Siri. À de rares occasions, Apple Intelligence ne serait plus sur mon iPhone que je le remarquerais à peine.

Est-il bien raisonnable d'acheter spécifiquement un nouvel iPhone ou un iPad pour Apple Intelligence ? Certainement pas. La peinture est encore trop fraiche, les outils sont trop limités pour justifier une dépense de plusieurs centaines d'euros. Est-ce grave ? Non plus. Apple va probablement prendre son temps pour affiner sa proposition, et muscler son jeu, surtout du côté de Siri. Cela vous laisse largement le temps d'épuiser votre iPhone actuel, et de le renouveler ensuite vers un nouveau modèle compatible. Il n'y a vraiment aucune urgence.