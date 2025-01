Apple s'emploie toujours à trouver une capacité très grand public pour présenter ces nouvelles technologies sur iOS. Souvenez-vous, avec Face ID, le constructeur avait introduit les Memojis, des avatars animés qui suivaient les mouvements de votre visage grâce à la caméra de reconnaissance faciale.

Rebelote cette année avec les Genmoji, de nouveaux émojis cette fois propulsés par Apple Intelligence. Le principe est simple : lorsque vous accédez au clavier des émojis, qui regroupe l'ensemble des symboles disponibles, un nouveau bouton vous permet d'accéder à la création des Genmoji.

Le but ici est de laisser libre cours à votre créativité. Une zone de texte vous laisse taper ce que vous souhaitez pour obtenir un émoji unique et personnalisé. Toutes les combinaisons ou presque sont possibles. Si vous souhaitez un cochon habillé avec un tutu et portant dans sa patte une carotte, c'est possible. Un œuf qui danse le flamenco ? C'est possible aussi.

Apple limite sa technologie à plusieurs termes injurieux ou offensants, ou de représenter des personnages dans des situations obscènes ou dangereuses. Genmoji est une technologie pensée pour divertir les utilisateurs, et la marque a mis en place tous les garde-fous nécessaires en ce sens.