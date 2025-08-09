Après un sacré retard à l'allumage, Apple Intelligence est maintenant disponible en Europe et en français depuis quelques mois. Les outils d'intelligence artificielle d'Apple vous permettent de générer du texte, d'obtenir des renseignements un peu plus utiles avec Siri, mais aussi générer des images. Sur ce volet, deux capacités sont disponibles. La première est la création de Genmoji, des émojis conçus par l'IA de l'iPhone à partager dans toutes vos conversations. On vous a d'ailleurs préparé un tutoriel à ce sujet pour vous apprendre à les maitriser.

La deuxième se nomme Image Playground. Plus qu'un simple outil, c'est une toute nouvelle application développée par la marque à la Pomme et qui tire parti de son modèle de langage maison pour produire des images de vous ou de vos proches ainsi que de n'importe quel sujet, et plus ou moins personnalisées.