La carte Vitale permet de présenter vos droits à l’Assurance maladie directement depuis votre téléphone, sans avoir à présenter la carte plastique traditionnelle. Elle fonctionne identiquement à la carte physique : dans un cabinet médical, en pharmacie, etc. Et bonne nouvelle, elle est dorénavant accessible à tous les assurés sur tout le territoire, sans obligation de passer par l’application France Identité.

⚠️ Important : veuillez noter que la carte physique reste indispensable pour l’instant, puisque tous les professionnels de santé ne sont pas encore tous équipés pour lire la version numérique.