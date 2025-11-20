Depuis le 18 novembre 2025, il est désormais possible d’activer une version entièrement numérique de votre carte Vitale et de l’utiliser depuis votre smartphone. Ce tutoriel vous guide étape par étape pour activer et utiliser cette carte numérique.
Pourquoi passer à la carte Vitale numérique
La carte Vitale permet de présenter vos droits à l’Assurance maladie directement depuis votre téléphone, sans avoir à présenter la carte plastique traditionnelle. Elle fonctionne identiquement à la carte physique : dans un cabinet médical, en pharmacie, etc. Et bonne nouvelle, elle est dorénavant accessible à tous les assurés sur tout le territoire, sans obligation de passer par l’application France Identité.
⚠️ Important : veuillez noter que la carte physique reste indispensable pour l’instant, puisque tous les professionnels de santé ne sont pas encore tous équipés pour lire la version numérique.
Conditions et matériel nécessaires pour dématérialiser votre carte Vitale
Avant de vous lancer, vérifiez :
- Que vous soyez assuré et que vous ayez un numéro de sécurité sociale ;
- Que votre smartphone tourne sous un système pris en charge (versions d'iOS ou Android récentes) ;
- Que vous pouvez installer l’application officielle Carte Vitale ;
- Que vous soyez prêt à vous identifier, soit via France Identité, soit via une vidéo d’un document d’identité + selfie dans l’appli.
Les 4 étapes pour activer sa carte Vitale dématérialisée
1. Téléchargement de l’application
- Ouvrez l’App Store ou le Google Play Store sur votre smartphone ;
- Recherchez l’application Carte Vitale. Elle est gratuite, et proposée par l’Assurance maladie ;
- Installez l’application sur votre smartphone.
2. Identification
Si vous utilisez l’application France Identité, l’identification est immédiate.
Sinon, l’application vous demandera :
- Une photo d’un document d’identité (pièce d’identité, passeport, etc.) ;
- Une courte vidéo selfie pour confirmer que c’est bien vous ;
- Un opérateur humain vérifiera ensuite votre dossier pour valider l’activation.
3. Saisie de votre numéro de sécurité sociale
Une fois identifié, vous devrez entrer votre numéro de sécurité sociale dans l’application. Ceci connecte l’application à vos droits d’assurance.
4. Utilisation de la carte numérique
Après que le système ait tout vérifié et validé, votre carte Vitale numérique est prête à l’emploi.
Dans le cabinet du médecin ou en pharmacie, déverrouillez l’application et présentez votre téléphone. Le professionnel pourra lire votre carte via QR code ou le module NFC de son terminal (technologie sans fil).
Vous pouvez aussi consulter depuis l’application : vos droits, vos dépenses de santé et, à terme, votre complémentaire santé via tiers payant.
Ce qu’il faut garder à l’esprit
Même en activant la version numérique, la carte Vitale en plastique reste valable et nécessaire tant que tous les professionnels ne possèdent pas encore des appareils compatibles.
- L’activation nécessite une procédure de sécurité, notamment pour éviter les fraudes : soyez patients lors de la vérification humaine.
- Gardez votre téléphone sécurisé : activez un verrouillage (code, biométrie) et n'autorisez pas l’accès à l’application.
- Si vous changez de téléphone ou de numéro de sécurité sociale, vérifiez bien la mise à jour de vos droits.
Passer à la carte Vitale numérique simplifie vos démarches et vous permet de toujours avoir vos droits à portée de main… sans pour autant remplacer immédiatement la version physique. En suivant ce tutoriel, vous pouvez activer et commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité en quelques étapes simples.