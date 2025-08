Bon, effectivement, on avoue que le processus est un peu fastidieux pour le contrôle de ces deux éléments, mais il est possible de sélectionner plusieurs applications d'une traite à chaque fois action pour l'ouverture, comme pour la fermeture. Au moins, Raccourcis permet de déterminer un comportement sur-mesure de l'iPhone et à l'usage, cela fonctionne plutôt bien.