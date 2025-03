Contactée par nos soins, Apple rappelle que « Siri aide nos utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin et à effectuer rapidement de nombreuses tâches. Au cours des six derniers mois seulement, nous avons rendu Siri plus conversationnel, introduit de nouvelles fonctionnalités telles que Écrire à Siri et la possibilité d'obtenir des informations relatives aux produits Apple, et ajouté une intégration avec ChatGPT. Nous avons également travaillé sur un Siri plus personnalisé, davantage sensibilisé à votre contexte personnel, en lui donnant la possibilité d'agir au sein et sur l'ensemble de vos applications. Il nous faudra plus de temps que prévu pour livrer ces fonctionnalités et nous prévoyons de les déployer dans l'année à venir ».

Apple a développé son propre modèle de langage en local, et Private Cloud Compute pour traiter certaines requêtes à distance sur ses serveurs, de manière sécurisée. Un bon point pour la sécurité des données, mais, comme pour le Siri actuel, un boulet aux pieds pour améliorer ses systèmes sans utiliser toutes les informations personnelles à disposition.

Apple peut-elle donc rebondir après ce lancement ? À notre sens, oui. Diverses études montrent que l'intelligence artificielle n'est pas encore un critère déterminant pour changer de smartphone. Si les consommateurs les plus technophiles et avertis pourront (à raison) pointer du doigt les lacunes actuelles d'Apple en matière d'IA, le grand public ne semble (pour le moment) pas vraiment intéressé par ces capacités et les utilisent peu au quotidien. Un nouveau design d'iPhone 17, une meilleure autonomie ou le ravalement de façade prévu avec iOS 19 auront bien plus d'impact médiatique qu'un nouveau Siri, le temps pour la marque de peaufiner ces outils. Les ventes d'iPhone 16 Pro stagnent, mais restent solides, les clients n'ont pas attendu Apple Intelligence pour dégainer leur portefeuille.

L'avantage d'Apple, et ce qui en fait sa force dans l'esprit du grand public, reste l'intégration de ses services à ses produits. Avec Apple Intelligence, la marque semble avoir confondu vitesse et précipitation, plutôt que de rester fidèle à son mantra consistant à arriver plus tard, mais rendre une technologie plus utile dans le quotidien du plus grand nombre. Fini les grands effets d'annonce, Apple ne doit reparler de Siri que lorsqu'il sera prêt. Tout le monde en sortira gagnant.