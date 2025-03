La nouvelle version de Siri promise par Apple a du retard, mais que s'est-il passé ?

"Au cours des six derniers mois seulement, nous avons rendu Siri plus conversationnelle, introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d'envoyer un message texte à Siri et la connaissance des produits, et ajouté une intégration avec ChatGPT. Nous avons également travaillé sur une Siri plus personnalisée, lui donnant une meilleure connaissance de votre contexte personnel ainsi que la possibilité d'agir pour vous au sein et entre vos applications".