Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste de l'actualité du constructeur californien, des problèmes techniques et des bugs logiciels freinent l’intégration complète des fonctionnalités Apple Intelligence dans Siri. La première beta d’iOS 18.4 est attendue dans les tous prochains jours, mais il semble que le nouvel assistant vocal ne sera pas prêt pour cette première version. Apple devait initialement proposer ces améliorations dès avril, avec un déploiement dans plusieurs nouvelles langues dont le français, mais les difficultés techniques ont amené la firme à envisager un report.

Apple avait annoncé l’introduction de trois nouvelles fonctionnalités pour Siri. La première vise à offrir un contexte personnel plus précis pour mieux comprendre et répondre aux demandes des utilisateurs. Siri pourra aussi offrir une meilleure interaction entre les applications, par exemple pour retoucher une photo et l'ajouter à un mail dans une même conversation. Le dernier ajout permettra à Siri de réagir aux contenus affichés sur l’appareil, comme un mail ou une photo, et de demander des infos ou d'accomplir des actions sur les contenus à la volée, sans lui indiquer de quel document l'on parle.

Les tests menés en interne montrent que les nouvelles fonctionnalités ne fonctionnent pas de manière optimale et la qualité des réponses apportées par Siri seraient encore loin du niveau de qualité souhaité par les équipes dirigeantes d'Apple.