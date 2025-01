Jusqu’à présent, Apple Intelligence, l’ensemble des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle d’Apple, restait inaccessible à une grande partie des utilisateurs francophones. Avec iOS 18.4, la marque à la pomme devrait élargir son support linguistique, en incluant enfin le français, selon le bien informé Mark Gurman de Bloomberg. Cette avancée, longtemps réclamée, pourrait améliorer le quotidien des utilisateurs français en rendant Siri et d’autres outils intelligents bien plus pertinents et efficaces.