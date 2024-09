L'IA Apple Intelligence, qui devrait rester gratuite jusqu'en 2027, sera capable de « créer du texte et des images, d'effectuer des actions dans les apps, et de s'appuyer sur le contexte personnel pour simplifier et accélérer les tâches quotidiennes, tout en préservant la vie privée et la sécurité des utilisateurs ». Dans le monde entier, les aficionados de la marque à la pomme attendent avec impatience de pouvoir utiliser ses nombreuses fonctionnalités : aide à l'écriture, correction d'images, résumés et transcriptions de contenus audio, optimisation de Siri, etc.