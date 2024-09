Entre les différentes annonces autour de l'iPhone 16, de l'Apple Watch 10 ou encore des nouveaux AirPods 4, vous n'avez peut-être pas encore pris connaissance de toutes les nouveautés dévoilées hier soir par la marque à la pomme. D'ailleurs, tout porte à croire que la firme de Cupertino n'a pas encore révélé tous les secrets qui gravitent autour de ses futurs smartphones, et plus spécifiquement autour des modèles Pro et Pro Max.