Plutôt que de se lancer dans une course à l'armement pour développer le modèle d'IA le plus massif, Apple préfère miser sur l'expérience utilisateur. L'idée est d'intégrer harmonieusement l'IA au cœur des apps et services existants. On peut ainsi s'attendre à une nouvelle version de Siri plus naturelle et contextuelle, capable de prendre en compte le contenu affiché à l'écran. Des outils de productivité boostés à l'IA sont aussi dans les tuyaux, comme une recherche améliorée dans Photos ou une saisie prédictive plus pertinente.