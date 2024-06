Apple et l'IA en 2024 : un bref tour d'horizon à l'approche de la WWDC

Avec la WWDC 2024 approchant à grands pas, les rumeurs autour des nouvelles fonctionnalités d'iOS 18 et des ambitions d'Apple en matière d'intelligence artificielle se multiplient. Beaucoup de bruits de couloir présentent la mise à jour à venir comme la plus importante de toute l'histoire du système d'exploitation. D'Après Mark Gurman, pointure de l'indiscrétion sur ce qu'il se trame à Cupertino, les utilisateurs peuvent s'attendre à voir des avancées telles que l'auto-génération d'emojis, des suggestions de réponses pour les mails et messages, la suppression intelligente des publicités dans Safari, ainsi que des résumés d'articles et des recherches Spotlight améliorées grâce à une meilleure indexation​​.

L'une des annonces phares pourrait être le partenariat entre Apple et OpenAI. Selon des sources fiables, Apple aurait signé un accord avec OpenAI pour intégrer la technologie de chatbot dans iOS 18, en particulier ChatGPT. Ce partenariat permettrait à Apple de proposer des fonctions avancées d'analyse de texte, de génération d'images et d'autres tâches complexes, tout en continuant à travailler sur ses propres modèles IA. En parallèle, Apple explore également un accord potentiel avec Google pour offrir Gemini comme une option supplémentaire. Aucune fuite ne précise comment cette intégration de modèles tiers prendrait forme, d'autant que Gemini et ChatGPT possèdent déjà tous deux une application sur iOS (et même un client Mac dans le cas de ChatGPT).