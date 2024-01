Apple va prendre son temps avec l'IA malgré la concurrence de Samsung, Google et ChatGPT

Cependant, s'il y a de l'ambition chez Apple, Mark Gurman explique qu'il faudra attendre encore un an pour voir l'IA générative se déployer largement dans l'environnement Apple. Or d'ici 2025, ChatGPT, Bard et les autres outils déjà utilisés avantageusement au quotidien par un large public auront eu le temps de s'améliorer, et de fidéliser un peu plus les internautes.

Un retard qui pourrait être encore plus préjudiciable dans un secteur dans lequel Apple est pourtant à la pointe : les smartphones. Car son concurrent de toujours, Samsung, est lui aussi lancé dans la révolution IA, et veut intégrer cette technologie dans ses tous nouveaux Galaxy S24, qui seront présentés… le mercredi 17 janvier, soit dans un peu moins de 10 jours ! Autant dire que la marque part dans cette course avec un certain handicap.