Si des fonctionnalités comme le Private Compute ont impressionné, elle devra très probablement en faire plus pour ne pas être devancée. « Les efforts d'Apple ressemblent simplement à une réponse à la révolution de l'IA menée par Google, OpenAI, Meta et Microsoft. Pour s'imposer davantage, elle va devoir commencer à proposer des fonctionnalités plus significatives, et ce rapidement », estime Mark Gurman.