Gemini Live, c'est son nom, est une feature exclusive à Gemini Advanced, la formule payante (22,99€ par mois) de l'IA. Ça tombe bien, tout achat d'un Pixel 9 vous offre un accès complet (et 2 To de stockage) à l'offre Premium. Problème : on ne sait toujours pas exactement si cette fonctionnalité sera disponible en France au lancement ou non. Nous n'aurons la réponse que lorsque les smartphones seront bel et bien entre nos mains, dans les prochains jours.