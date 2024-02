Gemini Advanced, Google One AI Premium : on vous dit tout sur le ChatGPT Plus de Google

Mettons les pieds dans le plat directement. Gemini Advanced est proposée dans le cadre de l'offre Google One AI Premium chiffrée à 20$. Pourquoi un prix en dollars et pas en euros ? Nous allons y venir ! Pour ce prix, vous obtenez l'accès à Gemini Ultra 1.0, le modèle le plus avancé de Google… et c'est tout, du moins pour l'instant. L'intégration promise avec Google Workspace, qui permettrait une intégration de Gemini dans des applications telles que Gmail, Google Docs et Google Slides, est particulièrement attendue.

Cette situation soulève des questions quant à la stratégie de Google : pourquoi annoncer un produit avant que toutes les fonctionnalités ne soient opérationnelles ? La théorie la plus plausible est que Google observe la majorité de ses concurrents lancer ou tout simplement enrichir leurs offres payantes et ne veut pas laisser l'écart se creuser plus longtemps. Cependant, le géant assure que ces fonctionnalités seront déployées prochainement… sans donner de date ou de feuille de route.