IA : Bard va devenir Gemini, et bénéficier de sa propre application

Bard ne sera bientôt plus Bard. C'est ce que montre un document fuité sur X (ex-Twitter), qui est l'annonce d'une mise à jour à paraître le 7 février prochain. On y apprend ainsi que le chatbot de Google va changer de nom, pour prendre celui de son modèle de langage Gemini.

Et ce n'est pas là la seule nouvelle qui nous arrive. En effet, à l'image de ChatGPT Plus, une version plus puissante et payante, Gemini Advanced, sera aussi mise à disposition. Celle-ci bénéficiera de la version Ultra 1.0 de Gemini, ce qui la rendra « beaucoup plus capable d'accomplir des tâches très complexes telles que le codage, le raisonnement logique, le suivi d'instructions nuancées et la collaboration créative. »