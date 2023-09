Intelligence artificielle : quand Google Bard lit dans votre vie privée et professionnelle

Dans la course aux chatbots lancée par la mise en place de ChatGPT, seule Google semble pour le moment tenir la route avec son produit Bard. Mais celui-ci pourrait bien à l'avenir être considéré comme plus qu'un simple rival de la création d'OpenAI, et ce, grâce aux différents services Google qui existent aujourd'hui. En effet, l'IA, en plus de vous proposer des résultats issus de ses recherches sur le Net, pourra maintenant les chercher pour vous directement dans vos informations personnelles.