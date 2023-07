Google Bard (IA) : ce qu'il attend de vous, ce qui vous attend à l'avenir

Depuis le 13 juillet 2023, il est possible d'utiliser Google Bard en France et en français, ce qui a propulsé le robot conversationnel de la firme de Mountain View sur le devant de la scène, non loin d'un certain ChatGPT, duquel il doit désormais se démarquer. Curieux de savoir comment Google allait faire évoluer son IA Bard, nous avons décidé de poser nos questions à l'entreprise, en nous focalisant sur la portabilité du chatbot, la sécurité, les contenus à créer dans le futur, son modèle économique et les données personnelles. Voici, en exclusivité, les réponses du géant américain :