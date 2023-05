Google Bard, l'IA concurrente de ChatGPT, est dispo dans 180 pays !

Google revient-il de loin ? On se souvient en effet qu'au mois de février dernier, la présentation précipitée de son alternative à ChatGPT avait tourné à la catastrophe, avec une sortie considérée comme précipitée autant par le monde financier que par les employés. Alors, pour cette nouvelle présentation qui a eu lieu cette semaine, il fallait que tout soit parfait. Et alléchant !

Et il faut l'avouer, le public a de quoi être intéressé. Car Google a non seulement présenté une nouvelle mouture de son grand modèle de langage, PaLM 2, ainsi qu'une intégration de l'IA à ses outils, mais la firme américaine a aussi officialisé un déploiement à l'échelle mondiale de son IA. Cette dernière sera disponible, sans liste d'attente, dans 180 pays et territoires de la planète.