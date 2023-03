Google Bard en retard par rapport à ChatGPT ? C'est ce que pense Microsoft

Alors que le nouveau Bing compte déjà plus d'un million d'utilisateurs, Google vient d'ouvrir Bard à une poignée de personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Contrairement à Microsoft, le système n'a pas de limites imposées, et notamment sur le nombre de sessions de chat quotidiennes. Il propose, à chaque fois, trois réponses distinctes que l'utilisateur peut choisir.