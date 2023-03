Bard : la liste d'attente pour tester l'IA de Google est ouverte... mais à une condition

Google a ouvert une liste d'attente à laquelle il est d'ores et déjà possible de s'inscrire (officiellement, seuls les utilisateurs résidant aux États-Unis et au Royaume-Uni). Mais il suffit d'utiliser un VPN et de se connecter à un serveur dans l'un de ces deux pays pour déverrouiller la restriction géographique.

Google précise que Bard n'est actuellement disponible qu'en anglais. Vous devrez donc converser avec lui dans la langue de Shakespeare si vous avez recours à l'astuce du VPN. La disponibilité officielle dans d'autres pays ainsi que la prise en charge d'autres langues sont prévues, mais la firme de Mountain View ne dévoile aucun calendrier pour le moment.

Lors de l'inscription, Google vous demandera de confirmer si vous voulez rejoindre la liste d'attente et indiquera que vous recevrez un email lorsque vous avez été sélectionné pour tester Bard. Une option permet de recevoir des emails de communication lorsque Bard est mis à jour.