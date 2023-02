Chez Google, les salariés sont priés de passer 2 à 4 h par jour à entraîner le concurrent de ChatGPT

Sundar Pichai a-t-il finalement entendu ses employés ? Après la sortie trop précipitée de Bard, destiné à concurrencer l'extraordinairement populaire ChatGPT, les critiques s'étaient accumulées en interne sur cette opération. Des salariés avaient ainsi expliqué que cette sortie avait été trop hâtée, et qu'elle avait donc été logiquement sanctionnée par le marché.

Le PDG d'Alphabet a reçu la note, et vient d'adresser sa réponse aux effectifs. Dans un email envoyé au personnel, il dit qu'il « apprécierait » si tous les membres du staff « contribuaient de manière plus approfondie » à tester et entraîner Bard. Et le patron n'est pas resté dans le vague quant à sa « suggestion », puisqu'il a chiffré cet entraînement à deux à quatre heures par jour, pour chaque collaborateur.