Alerte rouge : Google rappelle ses fondateurs en renfort pour contrer ChatGPT

L'heure est à la mobilisation générale chez Google, qui tremble devant les progrès d'OpenAI en matière d'intelligence artificielle. On sait que depuis plusieurs semaines, les équipes consacrées à ce sujet hautement stratégique ont été priées d'avancer plus rapidement pour contrer ce nouveau système et proposer une alternative au moins aussi performante.

ChatGPT est en effet un concurrent direct de Google. L'outil conversationnel est aujourd'hui capable d'apporter une réponse étayée à n'importe quelle question et met en péril le modèle économique du moteur de recherche californien fondé sur un classement de liens et financé par les publicités intégrées autour de cette liste de résultats.

L'heure est donc grave pour Google, qui doit prouver son avance technologique. Pour ce faire, l'entreprise a demandé à ses deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, de lui venir en aide.