ChatGPT : Google va finalement imiter Bing et ajouter une IA à son moteur de recherche

L'intelligence artificielle a actuellement ses vainqueurs et ses perdants. Dans le camp des vainqueurs, on trouve évidemment Microsoft, partenaire du créateur de ChatGPT OpenAI et fervent défenseur de la technologie. En face, étonnamment, Google apparaît pour une fois en retard dans le secteur clé qu'est l'IA. Pour revenir à hauteur de son rival, l'entreprise de Mountain View devrait finalement adopter le même schéma.

C'est ce que l'on peut comprendre de l'interview du P.-D.G. du groupe Sundar Pichai accordée au quotidien américain The Wall Street Journal. « Les gens pourront-ils poser des questions à Google et s'engager avec des LLM [grands modèles de langage] dans le contexte de la recherche ? Absolument », a-t-il ainsi affirmé.