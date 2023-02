ChatGPT : Google se tient prête à dégainer son concurrent, à quoi faut-il s'attendre ?

Dans ce but, le géant américain travaille depuis plus d'un an à développer LaMDA, son premier modèle d'IA conversationnelle. Mais Google semble vouloir prendre son temps, et le résultat de tout ce travail ne devrait pas prendre de forme concrète avant quelques mois.

Sundar Pichai indique en effet que la société veut développer des modèles dotés d'un « sens profond des responsabilités ». L'adoption d'une telle politique de prudence indique donc que le lancement d'une IA concurrente à ChatGPT se ferait « plutôt comme des fonctionnalités de test et de bêta, pour à partir de là progresser à son rythme ».

Cette politique est pour le moins louable, mais elle pourrait arriver trop tard alors que la fièvre ChatGPT est de son côté fermement installée. Sans véritable concurrent sérieux face à lui, l'outil semble avoir de très beaux jours devant lui, au point d'être un roi de la colline impossible à déloger. Une situation dont des géants tels que Microsoft et NVIDIA se frottent d'ailleurs allègrement les mains.