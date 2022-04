DALL.E 2 : entre Dalí et WALL.E, une IA capable de créer des images à partir d'un texte aléatoire

Lancé en janvier 2021, l'outil DALL.E (un mélange de Salvador Dalí pour le côté artistique et de WALL-E le petit robot pour le côté technologique) permettait déjà de faire peu ou prou la même chose mais, un an de développement plus tard, les chercheurs à l'origine du projet sont capables de sortir une version plus poussée et plus aboutie encore.