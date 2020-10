Microsoft : un algorithme de vision artificielle plus performant que les humains

Ces travaux de recherche, Microsoft compte bien les mettre en avant le plus rapidement possible. Et cela commence par les rendre disponibles auprès des développeurs.

Microsoft explique sur son blog que la vision artificielle fait partie des algorithmes d'Azure AI, lesquels sont mis à disposition pour les développeurs. Cela signifie qu'ils pourront en faire usage au sein de leurs propres applications. L'usage qui nous vient immédiatement en tête serait par exemple un service de stockage de photos doté d'un moteur capable d'effectuer des requêtes en langage naturel pour retrouver un cliché. C'est d'ailleurs sur ce type de technologie que s'appuie Google Photos. On imagine également un plugin de CMS permettant d'ajouter automatiquement la description d'une image sur le champ alt pour optimiser son poids SEO mais surtout pour rendre le Web plus accessible.

Microsoft annonce en outre une mise à jour de Seeing AI, une application pour iOS décrivant le monde aux alentours aux personnes atteintes de déficience visuelle. Seeing AI offre toute une panoplie d'outils permettant de lire du texte à haute voix, de scanner des codes-barres pour l'identification de produits, de reconnaître des personnes familières, ou encore d'identifier des couleurs.

Par ailleurs, les fruits de ces recherches en vision artificielle seront installées au sein des applications de Microsoft Office. Les descriptions des images pourront être générées sur les présentations PowerPoint et elles seront retournées sous la forme d'un pop-up au sein de Word et d'Outlook sur PC et Mac.