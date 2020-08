Google Lookout : l'IA lit désormais les étiquettes aux personnes malvoyantes

L'utilisation est simplissime : l'utilisateur pointe l'appareil photo de son smartphone vers le produit, Lookout l'identifie et prononce à voix haute le nom de la marque et la quantité du produit (en litres, en grammes, etc.). Sur le blog de Google AI, le géant américain ajoute que sa base de données peut s'adapter selon le magasin et l'endroit où l'utilisateur se trouve, changeant alors de catalogue.