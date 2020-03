Envision se base sur les Google Glass et promet d'aider les personnes malvoyantes au quotidien

© Envision

Ces lunettes extraient des informations pour les restituer à haute voix à leur porteur.Une vidéo diffusée le 6 mars par Envision présente ainsi le fonctionnement du dispositif. À la manière d'un appareil photo intégré, les lunettes peuvent saisir des informations sur ce que le porteur a devant lui. Par exemple, lorsqu'une personne prend la photo d'un panneau de transport public, les lunettes récitent à voix haute les informations utiles : les horaires du train ou du bus, les stations desservies, etc. Dans le cas où la personne malvoyante revoit ses amis, elles peuvent indiquer qui est présent en se basant sur des photographies. La vidéo évoque aussi la possibilité de faire appel à quelqu'un lorsque l'on est bloqué sur la voie publique et que l'on a besoin d'une autre personne pour se diriger.Dans un communiqué , la société basée à La Haye a affirmé que ses lunettes reposaient sur «». Selon elle, le dispositif est en mesure de lire du texte dans plus de 60 langues et depuis n'importe quel type de surface. Plus largement, elle souligne qu'il peut «L'appareil d'Envision est basé sur les lunettes connectées de Google. Karthik Kannan, le co-fondateur d'Envision a déclaré que «».Bien que les Google Glass ne soient plus supportées depuis maintenant quelques mois , Karthik Kannan a déclaré que l'équipe de Google a permis à Envision de porter l'une de ses applications sur des lunettes. Il affirme : «».Les pré-commandes démarrent aujourd'hui pour le dispositif. Leur prix démarre à 1 699 dollars (environ 1 520 euros). À partir d'août prochain, ce prix sera porté à 2 099 dollars (environ 1880 euros). En comparaison, le coût des techniques de chirurgie réfractive - que l'on pratique pour corriger la vision - s'établit entre 2 000 et 2 750 euros.