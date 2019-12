Google Glass, une dernière mise à jour et puis s'en vont

Une dernière mise à jour pour un produit boudé par le grand public

Une technologie maintenant au service des entreprises

Source : GSM Arena

Dernier baroud d'honneur pour les Google Glass Explorer Edition. Les lunettes de réalité augmentée reçoivent à partir d'aujourd'hui une dernière mise à jour, à télécharger depuis le site du moteur de recherche et à installer manuellement.Ce correctif sert également à préparer la fin de leur support prévu par Google le 24 février 2020. Le patch va permettre aux utilisateurs de se servir de leurs Google Glass sans y lier leur compte Google et va parallèlement supprimer les connexions aux serveurs de Google, qui ne seront plus actifs à partir de cette date.Sorties en 2013, les Google Glass n'auront jamais trouvé leur public. L'objet, trop encombrant et aux usages trop peu nombreux, a rebuté les clients potentiels qui s'inquiétaient également des possibles problèmes de confidentialité et de vie privée, notamment à cause de la caméra placée sur l'appareil et qui filme en permanence ce qu'il se passe devant soi.Google a rapidement arrêté les frais en stoppant leur production, dès 2015, mais a continué de proposer des mises à jour pour les clients ayant déboursé près de 1 500 dollars pour acquérir l'appareil.Ce clap de fin ne signe pourtant pas l'arrêt total du projet. Depuis quelques années, Google a réorienté ses lunettes de réalité augmentée vers le marché professionnel. Les premières Google Glass Enterprise sont sorties en 2017 et une deuxième version est disponible depuis cette année.L'entreprise californienne a passé des partenariats avec de nombreuses sociétés, notamment dans l'univers de la logistique ou de l'automobile, pour développer des logiciels adaptés aux missions des salariés et les assister dans leurs tâches quotidiennes.