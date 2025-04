Reposant sur une technologie nommée uNEEDXR — Ultra-high pixel density for Near Eye Display for XR — ce micro-écran s'affiche avec des performances… lumineuses !



Contrairement aux dalles OLED classiques utilisées dans les applications proches de l’œil, qui reposent généralement sur des pixels blancs avec filtre de couleurs, celui-ci adopte une architecture RGB native. Autrement dit, chaque pixel émet directement les trois composantes de la couleur, sans filtre ni lentille correctrice. Cela permet à INT-Tech, une entreprise taïwanaise, d'annoncer une luminosité exceptionnelle de 60 000 nits, mais aussi des couleurs plus fidèles, une meilleure efficacité énergétique et une structure plus simple pour la production de masse.