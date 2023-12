TCL innove avec de l'IA et en dévoilant une série d’écrans très originaux

Construit autour de la technologie OLED RGB avec une dalle fabriquée avec le procédé de jet d'encre (IJP), cet écran dont on ne sait réellement s’il s’agit d’un moniteur ou d’un téléviseur incurvé, s’arme d’une définition 8K UHD (7680 x 4320 pixels) avec un refresh rate de 120 Hz. Avec son rayon de courbure de 1 800R, il nous semblerait plus probable que cet écran se destine au gaming.

La technologie OLED IJP (Ink‑Jet Printed) aurait de nombreux avantages par rapport aux dalles OLED produites par Samsung Display et LG Display. Composées de trois sous-pixels (vert, bleu et rouge), ces dalles offriraient une couverture de plus de 90 % de l’espace colorimétrique Rec. 2020, un pic lumineux atteignant 2 000 nits, ou encore une réduction des émissions de lumière bleue de l’ordre de 50 %. Surtout, ce procédé de fabrication pourrait rapidement abaisser les coûts de production. Enfin, TCL a présenté un second écran OLED IJP, il s’agit d’un écran 14 pouces 2,8K pour ordinateur portable avec un refresh rate de 120 Hz lui aussi.