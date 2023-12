CES 2024 : quelles seront les tendances TV pour l’année à venir ?

De son côté, Hisense devrait de nouveau se faire une place de choix cette année, grâce à ses gammes de téléviseurs abordables, mais surtout avec ses Laser TV, comme ce fut le cas l’an passé avec le premier projecteur ultra-courte focale 8K du marché, le Hisense Laser TV LX8K.



Du côté de Samsung, on peut s’attendre à voir de nouveaux téléviseurs 8K UHD, et pourquoi pas un The Frame 8K ? Contrairement à d’autres fabricants, Samsung est resté très positif l’an passé en lançant de nouveaux modèles 8K comme le géant Samsung Neo Qled 8K 98QN990C et ses 249 cm de diagonales. Concernant LG, on sait déjà que le fabricant fait monter certains de ses téléviseurs à un taux de rafraichissement de 144 Hz. Ce sera du moins le cas des références C4 et G4 puisque ces dernieres sont apparues dans la base de données AMD FreeSync Premium ; le B4 y est également listé, avec un refresh rate de 120 Hz cependant. Le G4 devrait sans nul doute être équipé de la technologie MLA (Micro Lens Array), en revanche nous ne savons pas encore si d’autres références utiliseront cette technologie pour 2024.