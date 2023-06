Panasonic dévoile son catalogue OLED, voici ce qu'il faut retenir

La série 1500 n’est donc plus équipée de la même dalle que le flagship du catalogue. Les modèles de 55 et 65 pouces bénéficient d’une dalle estampillée « Master OLED Professional Edition », distinction qui ne concerne pas les deux plus petites diagonales. Le MZ1500 gagne cependant une section audio bien supérieure à celle de ses prédécesseurs, avec une barre de son intégrée et deux haut-parleurs sur les côtés. Le but est de faire profiter les téléspectateurs d’effets sonores plus enveloppants avec un système « Dynamic Theater Surround Pro ».