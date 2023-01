Panasonic surenchérit sur la luminosité avec son téléviseur OLED MZ2000

C’est la course, dans le secteur de l’OLED, la course aux photons ! D’un côté avec Samsung Display et sa technologie QD-OLED, de l’autre avec les dalles WOLED de LG Display qui arrivent cette année avec une nouvelle technologie lui permettant de tenir tête à son concurrent : le MLA pour Micro Lenses Array.



C’est justement ces dalles de nouvelles générations auxquelles Panasonic a recours pour sa gamme MZ2000, du moins sur les références de 55 et de 65 pouces. Ces derniers profitent de la dénomination Master Oled Ultimate, tandis que le modèle de 77 pouces utilisera une dalle semblable à celle du LZ2000 lancé en 2022. C’est la luminosité qui est au centre des enjeux avec la technologie MLA. L’objectif est en effet d’obtenir un pic lumineux plus élevé tout en évitant la montée en températures. Selon Panasonic, les téléviseurs concernés seraient capables d’atteindre un pic lumineux jusqu’à 1 500 cd/m², une valeur dont le fabricant a fait la démonstration lors de sa conférence de presse en amont du CES 2023.