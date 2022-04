Test Panasonic TX-65JZ2000E : le meilleur de l'OLED pour flatter rétines et pupilles

Panasonic a su peaufiner la recette de son téléviseur OLED haut de gamme pour proposer l’un des meilleurs modèles du moment. Le japonais met une nouvelle fois son savoir-faire à profit en matière de qualité d’image : le JZ2000 assure surtout un excellent rendu HDR sans pour autant recourir à une dalle « Evo ». Un petit tour de passe-passe dont seul Panasonic a le secret qui, conjugué à sa maîtrise de l’image et des traitements vidéo, lui confère une avance notoire sur ses concurrents.



Et il serait bien maladroit d’omettre ce que Panasonic propose en matière d’audio avec son JZ2000. Le système audio de ce téléviseur est simplement le plus convaincant du marché à l’heure actuelle ; l’effet Dolby Atmos est bien présent et parvient à créer un semblant de bulle autour du téléspectateur. En faisant appel à sa filiale Technics pour le son, Panasonic avance en terrain connu et ne déçoit pas. En revanche, il y a fort à parier que beaucoup d’acheteurs préfèreront se tourner vers un JZ1500 et investir dans un système audio dédié, d’autant que celui-ci se prête mieux à un montage mural puisqu’il conserve un châssis bien moins large et profond là où le JZ2000 accueille un grand nombre d’enceintes.



Pour résumer, Panasonic tient toutes ses promesses au niveau de l’image, de la colorimétrie, des traitements vidéo et du son. Reste la partie gaming que nous n’avons pas pu tester dans des conditions optimales. C’est dommage, car il s’agit là d’un point de bascule tout à fait important pour bon nombre d’acheteurs, et sans doute celui sur lequel le fabricant japonais a encore le plus de choses à démontrer. Nous espérons pouvoir constater ses éventuels progrès dans un futur proche.