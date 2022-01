CES 2022 : Panasonic dévoile son LZ2000 et le décline en 77 pouces

La conférence fut également l’occasion d’apprendre la présence d’une dalle de nouvelle génération sur ces trois modèles, la Master OLED Pro. Difficile de savoir si Panasonic a recouru à la nouvelle dalle OLED.EX de LG Display ; on sait seulement à l’heure actuelle que cette dalle a été « conçue sur mesure par Panasonic » et « personnalisée à Hollywood » dans le but d’améliorer le pic lumineux et la précision des détails dans les hautes lumières. Le LZ2000 prendra en charge de nombreux formats HDR, notamment le Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Filmmaker Mode, HDR10+ Adaptive et HLG Photo.



Du côté du traitement de l’image, il y a également du neuf avec le mode Panasonic Auto AI qui avait été lancé en 2021. Faisant appel à des capteurs de luminosité ambiante et une intelligence artificielle pour adapter l’image en temps réel en fonction des conditions lumineuses, le processeur HCX Pro AI sera désormais capable d’ajuster chaque tonalité en fonction de la température de couleurs de la lumière ambiante, et non plus seulement de son intensité.