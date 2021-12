LG OLED.EX : LG Display présente une dalle OLED 30 % plus lumineuse pour 2022

OLED EX a d’autres atouts en poche. En matière de design d’abord, puisque cette technologie permettrait de réduire encore l’épaisseur des téléviseurs OLED d’environ 30 %, de même que le cadre dont l’épaisseur passerait de 6 à 4 mm.



LG Display a aussi évoqué l’élaboration d’un algorithme inédit, fondé sur le machine learning. Celui-ci serait capable de contrôler et d’optimiser chaque pixel de la dalle, jusqu’à 33 millions de pixels pour des téléviseurs 8K UHD, afin de gérer avec une grande précision le courant appliqué aux diodes. On en sait encore peu sur cet algorithme, mais son objectif sera d’améliorer détails et couleurs en temps réel.



Enfin, LG Display a fait savoir que la technologie OLED EX sera intégrée à l’ensemble de ses panneaux OLED fabriqués sur ses chaînes de production de Guangzhou en Chine et de Paju en Corée du Sud, et ce, dès le deuxième trimestre de 2022.

Oh Chang-ho se montre très optimiste vis-à-vis de cette technologie, qui devrait permettre à l’OLED d’offrir un pic lumineux de plus de 1 000 nits et ainsi de réduire l’écart qui s’est creusé sur ce point avec l’arrivée des téléviseurs Mini-LED. Lors de l’événement, il a déclaré : « Bien que le marché mondial de la télévision ait connu une baisse de 12 % cette année, nous avons tout de même observé une croissance de 70 % des ventes d'OLED […] Avec notre nouvelle technologie OLED EX, nous visons à offrir des expériences client encore plus innovantes et haut de gamme grâce à l'évolution de notre technologie, de nos algorithmes et de nos conceptions OLED. »